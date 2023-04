Prost! Jetzt schlägt die Stunde der Roboterkellner

Mehr Trinkgeld

In Anwaltsbüros transportiert er heikle Akten durchs Office, in Spitälern fungiert er als Bote von Blutproben. „Ein echtes Arbeitstier ist auch der emanzipierte HolaBot. Er liebt Schmutzgeschirr und fühlt sich daher vor der Abwasch am wohlsten. Ich kenne nicht viele Männer, die sich um diesen Job reißen“, scherzt Strini. Ob wir Menschen nun Angst haben müssen, dass wir von Maschinen ersetzt werden? „Nein, ganz im Gegenteil. Etliche Betriebe, in denen elektronische Kollegen Servier- und Abräumdienste übernehmen, stellen zusätzlich Mitarbeiter an, die sich intensiver um die Zufriedenheit der Gäste kümmern, den Verkauf ankurbeln und so auch mehr Trinkgeld lukrieren können.“