„Unfairste“ Strafe: Ferrari legt Protest ein

„Da wir mit der FIA diskutieren und den Bericht an die FIA geschickt haben, möchte ich keine Details zu dieser Diskussion preisgeben“, meint Scuderia-Teamchef Frederic Vasseur. „Das Einzige, was ich zu sagen habe, ist, dass es bei Gasly/Ocon und natürlich Sargeant/De Vries in Kurve 1 nicht die gleiche Reaktion der Kommissare gab. Aber ich möchte mich nicht dazu äußern.“ Fortsetzung folgt.