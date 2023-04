So lange wartet man auf einen OP-Termin

38 Wochen Wartezeit auf Knie-OP

So braucht man nach wie vor einiges an Geduld, wenn man sich an der Grazer Augenklinik vom Grauen Star heilen lassen will: 36 Wochen Wartezeit. Schneller geht es bei einem neuen Hüftgelenk, mit 21 Wochen in Graz und sieben am LKH Radkersburg ist zu rechnen.