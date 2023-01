„Als sie mein Bein abnahmen, wollte ich springen“

Unglaubliche 1,8 Millionen Österreicher leiden an massiven chronischen Schmerzen. Eine davon ist die Bruckerin Erika Zadl: eine freundliche, lebensbejahende Frau, die der „Krone“ ihren Leidensweg geschildert hat. Auf der Schmerzambulanz des LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur wird ihr geholfen.