„Das kann doch nicht vergeblich sein!“

Manche Sprüche begleiten mich seit meiner Kindheit, zum Beispiel diese: Nur nicht aufgeben. Augen zu und durch. Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen geschafft hättest. Ich gebe zu, dass mir so ein Spruch manchmal wirklich was gebracht hat. Aber in der Praxis wäre so mancher Hilfesuchende mit dem gegenteiligen Rat besser bedient. Nora zum Beispiel.