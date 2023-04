Ukraine setzt offenbar zu großer Gegenoffensive an

So hatte kürzlich die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk Ukrainer in russisch besetzten Gebieten indirekt zur Flucht aufgefordert. „Ich rate den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten, entweder in Drittländer zu gehen oder sich vorzubereiten“, schrieb sie ohne weitere Details auf Telegram. „Sie wissen, was zu tun ist, passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf.“