Nächster Rückschlag für Tennis-Star Rafael Nadal

Nicht mehr in Top-10

Der 36-jährige Spanier hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger noch immer. Zuletzt rutschte Nadal erstmals seit 18 Jahren aus den Top-10 der Weltrangliste. Er setze seine Vorbereitung fort in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, schrieb Nadal noch zu seiner Absage.