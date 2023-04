Eier vor Ostern europaweit teurer als im Vorjahr

Weniger stark gestiegen als in Österreich und Deutschland (Plus von 16,6 Prozent) sind die Eierpreise zuletzt nur in Zypern (um 13,5 Prozent) und Luxemburg (um 16,4 Prozent). Besonders hoch war der Preisanstieg hingegen in Tschechien (fast 100 Prozent), Ungarn (79,2 Prozent) und der Slowakei (78,8 Prozent).