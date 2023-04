„Zahle nicht 15 Euro für ein bemaltes Osterei!“

„Handarbeit muss etwas wert sein“

Aber sind die Preise für das Kunsthandwerk gerechtfertigt? „Ich sitze viele Stunden an den Eiern, die Arbeitszeit darf man nicht rechnen“, sagt Ninny Huszarek. Sie hat seit vielen Jahren einen Stand am Ostermarkt und verkauft dort ihr Kunsthandwerk. „Die Preise haben nichts mit der Teuerung zu tun. Ich habe sie nicht erhöht, aber Handarbeit muss etwas wert sein“, so die Standlerin. Ihre Eier sind etwas billiger - kunstvoll bemalte Wachteleier gibt es schon für sechs Euro. Das teuerste Exemplar in ihrer Kollektion ist ein Straußenei für stolze 64 Euro.