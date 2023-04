E-Sports-Ligen im Fokus der US-Kartellwächter

Wettbewerb in „Call of Duty“ & „Overwatch“ beeinträchtigt

Das Justizministerium nahm zwei von Activision Blizzard betriebene E-Sports-Ligen ins Visier, und zwar für die Spiele „Overwatch“ und „Call of Duty“. Durch die faktische Einschränkung der Vergütung pro Team sei der Wettbewerb beeinträchtigt worden.