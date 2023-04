Rösselmühle: Anrainer gegen reines Wohnquartier

Ein Großbrand mitten in Graz, meterhohe Flammen, eine riesige Rauchsäule: Das Feuer bei der Rösselmühle versetzte am Samstag ganz Graz in Aufruhr. Zu retten war das historische Gebäude nicht mehr, es musste kontrolliert abgebrannt werden. Die Ursache ist weiterhin unbekannt.