Abgebrannte Rösselmühle wird jetzt zum Wohnviertel

Neues Wohnviertel geplant

Für die Umwandlung des Industriegeländes in ein Wohnviertel könnte dieses Feuer nun jedenfalls wie ein Brandbeschleuniger wirken. „Das Areal ist zu groß, um es vollständig vor dem Betreten durch kreative Geister zu schützen“, fährt Leinich fort. Durch eine Zwischennutzung durften Teile des ehemaligen Bürogebäudes schon jetzt als Wohnungen verwendet werden. Künftig will das ÖSW (hat in Graz übrigens auch in Reininghaus ein Quartier entwickelt) hier ein neues Wohnviertel entstehen lassen. „Dafür brauchen wir aber die Stadt im Boot, und bisher mahlten die Mühlen diesbezüglich langsam.“