Nach Putin nun auch Haftbefehl gegen Xi gefordert

„Putin wurde für die Verschleppung Tausender ukrainischer Kinder zur Fahndung durch den IStGH ausgeschrieben. Warum wird dann nicht auch ein Haftbefehl gegen Xi Jinping erlassen?“, richtete die uigurische Aktivistin Rushan Abbas am Samstag über bild.de den zuständigen Behörden in Den Haag aus. Schließlich würden auch in Xinjiang gezielt Kinder von uigurischen Eltern verschleppt und in Umerziehungslager gesteckt. „Ihre Eltern erfahren nicht, an welchen Ort sie gebracht werden, jegliche Kommunikation mit den Familien wird unterbunden“, so Abbas weiter, die die Zahl der mittlerweile verschleppten Kinder auf eine Million schätzt. Die Führung in Peking spricht in diesem Zusammenhang übrigens von „Bildungseinrichtungen“. Anschließend würden die „umerzogenen“ Kinder in andere Regionen Chinas zu Adoptivfamilien gebracht. Dies geschehe schon seit Jahren, so die Aktivistin gegenüber der deutschen Zeitung.