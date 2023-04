„Rust“-Dreh: Bewährungsstrafe für Regieassistent

Bei Dreharbeiten auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) war Hutchins im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte eine Waffe bei der Probe für eine Szene bedient, als sich ein Schuss löste. In dem Colt steckte eine echte Kugel. Es ist unklar wie die scharfe Munition ans Set gelangte.