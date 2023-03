Walkner als heimische Hoffnung bei Erzbergrodeo

Von 8. bis 11. Juni steigt in der Nähe von Eisenerz die 27. Ausgabe des Erzbergrodeos. Am Donnerstag erläuterten Veranstalter Karl Katoch, Motorrad-Legende Heinz Kinigadner und Enduro-Pilot Michael Walkner in Wien die wichtigsten Fakten und Neuerungen für dieses Jahr. „Unser Ziel wäre ein Österreicher auf dem Podium“, sagte Kinigadner in Richtung von Walkner, der im Vorjahr den sechsten Platz belegt hatte.