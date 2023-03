Hält die Koalition bis zum nächsten Wahltermin?

Eigentlich sollte die Legislaturperiode noch bis nächstes Jahr andauern. Bei den Grünen befürchtet man derzeit aber, dass die ÖVP frühzeitig Neuwahlen abhalten könnte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien findet immer weniger statt, der Wahlkampf hängt bereits in der Luft. Was denken Sie darüber? Hält Türkis-Grün noch bis zum nächsten Wahltermin 2024? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!