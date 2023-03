„Das Schlechteste wäre gar kein Ergebnis gewesen“

Sozialhilfe beibehalten

Kurz angesprochen wurde in dem „ZiB 2“-Interview zudem ein Vorschlag des Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP). Dieser hatte in einer Rede gesagt, dass Menschen erst ab einer Aufenthaltsdauer von fünf Jahren Anspruch auf Sozialleistungen in Österreich haben sollen. Dem kann Kogler nichts abgewinnen. „Die (Genfer, Anm.) Flüchtlingskonvention hat ihre Richtigkeit“, ein solcher Vorschlag würde das Sozialsystem komplett auf den Kopf stellen. Dänemark, das der Kanzler besucht, hätte ein völlig anderes System. Dort seien die Unionsregeln im Gegensatz zu Österreich nicht umfänglich in Kraft.