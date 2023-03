Mühlviertler Lenker (49) bei Crash schwer verletzt

Noch völlig unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalles, der am Dienstag in Wels passiert ist. Ein 66-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der B 137 Richtung Norden unterwegs und wollte links in die Oberfeldstraße einbiegen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 49-Jähriger aus Walding dort Richtung Osten - laut Angaben des 66-Jährigen offenbar auf der Fahrspur für den Gegenverkehr.