Migrantenankünfte seit Anfang 2023 vervierfacht

Während der Migrationsstrom nach Italien kein Ende nimmt, richtet die Rettungsorganisation „Mediterranea“ einen Appell an Premierministerin Giorgia Meloni und an Staatspräsidenten Sergio Mattarella. „Es soll keinen Krieg mehr gegen NGOs und zivile Rettungsschiffe geben. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um so viele Menschenleben wie möglich auf See zu retten“, so Mediterranea in einem Brief am Montag. Die Organisation rief die Europäische Union auf, „angesichts eines bevorstehenden schwierigen Sommers eine europäische Rettungsaktion im Mittelmeer zu starten“.