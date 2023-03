Hotspot Italien: Wieder 650 Migranten gelandet

Die starke Migrationsbewegung in Richtung Italien hält an. In der Nacht auf Montag sind 650 Migranten im Hafen Roccella Jonica in der Region Kalabrien gelandet. Die meisten Migranten stammen aus Ägypten, zu ihnen zählen mehrere Minderjährige. Sie erreichten die Küste an Bord eines großen Fischerbootes, das sich wieder entfernte, berichteten italienische Medien.