Preise für Haushaltsenergie leicht gesunken

Die Strompreise seien im Februar zum Vormonat um 1,6 Prozent gesunken, das sei vor allem auf die Wirkung der Stromkostenbremse zurückzuführen. Im Jahresvergleich ergab sich dennoch ein Preisanstieg von 6,6 Prozent. „Durch die extremen Preissteigerungen in Kombination mit einer Vielzahl von Ausgleichs- und Fördermaßnahmen wissen viele Menschen derzeit gar nicht, zu welchen Preisen sie versorgt werden“, sagte Knaus. In den letzten Monaten habe es einige „extrem teure Angebote und viele Preisanpassungen“ am Markt gegeben. Die Expertin empfiehlt Kunden deshalb im Zweifelsfall nachzufragen und sich aktiv mit ihren Verträgen auseinanderzusetzen. „Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um neue Angebote einzuholen und zu vergleichen.“