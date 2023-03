Sabitzer steht auf der Streichliste von ManUnited

Interessant aus rot-weiß-roter Sicht: Auf der Streichliste befindet sich auch Marcel Sabitzer. Der Österreicher wurde von Bayern München an die „Red Devils“ ausgeliehen, um den verletzten Christian Eriksen im Mittelfeld zu ersetzen. In der nächsten Saison wird der Däne in die Startformation von Trainer Erik Ten Hag zurückkehren, „da Sabitzer seinen Manager und die Vereinsverantwortlichen noch nicht davon überzeugen konnte, seine angebliche Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Pfund (Anm. d. Red.: rund 20,5 Millionen Euro) zu bezahlen“, heißt es im englischen Medium.