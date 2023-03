MedUni Serpents: Sie kommen und gehen als Einheit

Frauenbasketball immer populärer

Dass sich die Nischensportart Frauenbasketball nicht zuletzt dank der ACSL immer größerer Beliebtheit erfreut, ist sich Praeceptor bewusst, gleichwohl sie Verbesserungsvorschläge äußern will. So fanden die Damenhalbfinale unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nur das Finale wird live vorort in der Stadthalle ausgespielt. „Es gibt leider kein Match um Platz drei, was wir echt gerne noch gespielt hätten“, gesteht das Serpents-Mastermind, „Dennoch sind wir sehr dankbar, dass Frauenbasketball durch die ACSL so gepusht wurde und so viel Aufmerksamkeit bekommt. So waren die Halbfinale auch auf YouTube via Livestream abrufbar. Insgesamt ist es auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung.“