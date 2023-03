Wegen Spinne: Lenkerin und Sohn stürzten in Bach

Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, ist bekanntlich weit verbreitet. Offenbar leidet darunter auch eine in Tirol lebende 41-jährige Türkin. Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, wollte die Frau vom Parkplatz der Wolfsklamm in Stans (Bezirk Schwaz) mit ihrem Auto losfahren, als ihr Sohn am Beifahrersitz sie auf eine Spinne an ihrer Kleidung aufmerksam machte.