Janko freut sich schon auf den „Mozart des Padel“

„Dieser Sport gibt mir ähnlich viel wie früher der Fußball.“ Das sagt Marc Janko über Padel Tennis. Der frühere Fußball-Teamstürmer liegt in der österreichischen Rangliste sogar auf Platz 40. Der 39-Jährige freut sich schon auf die Vienna Padel Open, die heuer von 20. bis 28. Mai in der STEFFL Arena in Kagran über die Bühne gehen: “Es wird genial, den Besten der World Tour in Wien auf den Schläger zu schauen. Ihre Geschwindigkeit, ihre Kraft, ihre Präzision sind unglaublich. Das ist die Champions League."