Qualzucht von Hunden: „Das ist nicht mehr normal“

Warum darf man diese einst so stolze und gesunde Rasse überhaupt so züchten?

Es ist ein Standard vorgegeben - die Zuchtergebnisse weichen mittlerweile aber schon extrem davon ab. Das wird vor allem von osteuropäischen Staaten so vorangetrieben, wo Tierschutz vielfach weniger oder kaum einen Stellenwert hat. Wir in Österreich sind da eine kleine Nummer, wir können nur immer wieder sagen, dass wir das nicht haben wollen.