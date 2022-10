„Krone“ fordert ein strengeres Qualzucht-Gesetz

„Krone“:Wie lautet der Link, unter dem man nun alle Informationen zu den Neuerungen findet?

Johannes Rauch: Eine Zusammenfassung aller Neuerungen durch die BVO 2022 besteht nicht. Hinsichtlich der Neuerungen bei der Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen werden einerseits hier in Kürze Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden sein, andererseits wird auf der Homepage des Hauses beziehungsweise der zuständigen Sektion III unter diesem Link auf die Neuerungen hingewiesen werden. Diese Informationen werden ab Donnerstag bereitgestellt; die BVO 2022 tritt mit 19. Oktober 2022 in Kraft.



„Krone“: Wird das Ministerium gemeinsam mit den Bundesländern Schwerpunktkontrollen durchführen, ob die neue Bestimmung auch umgesetzt wird?

Johannes Rauch: Derzeit ist Österreich - wie auch die anderen EU Mitgliedstaaten - intensiv mit Schwerpunktkontrollen zum Verbringen von Hunden und Katzen gemeinsam mit dem BMI und BMF befasst; diese werden bis in das Frühjahr 2023 hinein durchgeführt.



“Krone“:Was passiert, wenn weiterhin acht Wochen alte Welpen importiert werden? Strafhöhe?

Johannes Rauch: Wenn Welpen ohne Tollwutimpfung aus anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern nach Österreich verbracht werden, ist dies nunmehr nach dem Tierseuchengesetz (§ 64), auf dem die BVO 2022 beruht, mit einer Geldstrafe bis 4360 Euro bedroht. Bei Gefahr einer Seuchenverbreitung ist wie bisher - wenn entsprechende Gesundheitsbescheinigung nicht vorliegen – durch die zuständige Behörde vorzugehen.



“Krone“:Wie werden die Betroffenen, zum Beispiel Züchter, informiert? An wen kann man sich wenden, wenn man Fragen hat?

Johannes Rauch: Da sich Züchter üblicherweise an ihre betreuenden Tierärzte wenden, wurden auch die niedergelassenen Veterinäre über die österreichische Tierärztekammer informiert bzw. werden informiert. Grundsätzlich hat sich aber jeder verpflichtet, sich über die ihn betreffenden Rechtsvorschriften selbst zu informieren. Dies gilt umso mehr für (gewerbsmäßige) Züchter im Bereich der Hundezucht.



“Krone“:Was passiert, wenn ein acht Wochen alter importierter Welpe in einer Tierarzt-Ordination vorgestellt wird?

Johannes Rauch: Tierärzte sind nicht zur Anzeige verpflichtet, zumal der Verstoß gegen die BVO 2022 in der Einbringung ins österreichische Bundesgebiet ohne entsprechende Papiere besteht - der Hund könnte auch in Österreich gezüchtet und aufgewachsen, aber ohne Impfung ins Ausland verbracht worden sein - und nicht in der Haltung des Tieres in Österreich liegt. Die Entscheidung, ob gegebenenfalls aus tierseuchenrechtlichen oder tierschutzrechtlichen Gründen eine Anzeige zu machen wäre, obliegt in erster Linie dem Tierarzt, wenn vermutet wird, dass ein Verstoß gegen veterinär- oder tierschutzrechtliche Bestimmungen vorliegt.