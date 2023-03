Promi-Koch des Reichsbürger-Netzwerks wieder frei

Es war der Aufreger im Dezember in der feinen Münchner Gesellschaft: Der Schwiegervater in spe des bestbezahlten rot-weiß-roten Sportstars und Haubenkoch in der Kitzbühler Alpenwelt wurde als mutmaßliches Mitglied eines deutschen Terror-Putschisten-Netzwerkes gefasst. Rädelsführer soll ein deutscher Schlossbesitzer und „Prinz“ sein.