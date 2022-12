Reichsbürger: Der Chefkoch des Terror-Netzwerks

Auch der Schock bei einem bekannten österreichischen Sportstar (die „Krone“ beachtet weiterhin den strengen Identitätsschutz vom Medienrecht her) bzw. bei dessen Bald-Ehefrau ist groß. Denn der Münchner Schwiegervater in spe des bestbezahlten heimischen Aktiven soll Mitglied einer mindestens 25-köpfigen Verschwörergruppe von Putschisten, die einen Umsturz in Deutschland planten, sein.