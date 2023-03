Danso: „… dann werden wir gegen Estland gewinnen!“

„Habe immer extrem viel Drive, Leistung zu bringen"

Das kann Klub-Trainer Franck Haise, der Danso im Februar bereits als einen der besten Innenverteidiger in Europa bezeichnete. „Ich bin froh, dass er es so sieht. Er weiß, wie viel ich investiere“, sagte Danso am Samstag im ÖFB-Teamcamp in Windischgarsten. „Zurzeit bin ich in einer guten Form.“ Er arbeite zudem daran, Kommandos zu geben und auf dem Platz eine Führungsfigur zu sein. „Das steckt auch ein bisschen in mir drinnen, weil ich immer extrem viel Drive habe, Leistung zu bringen.“