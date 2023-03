Österreich gegen Aserbaidschan - ab 20.45 Uhr LIVE

In der Match-Vorbereitung auf Aserbaidschan stand laut Trauner am Mittwoch die Defensive im Fokus, am Donnerstag sollte die Offensive folgen. „Wir erwarten keinen Gegner, der nur lange Bälle spielt. Sie haben im Mittelfeld auch Spieler, die Fußball spielen wollen“, erklärte der Oberösterreicher. Gregoritsch spielte mit Freiburg in der Europa League im Herbst bereits gegen Karabach Agdam (2:1/h, 1:1/a), Aserbaidschans Meister besiegte unter anderem Olympiakos Piräus und Nantes (jeweils 3:0). „Das ist auch eine gute Mannschaft.“