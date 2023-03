Kein Verbrenner-Aus: Darum hat Vernunft gesiegt

Diese Kraftstoffe haben ihre Nach-, aber eben auch ihre Vorteile. E-Fuels sind zwar energieintensiv und daher teuer in der Herstellung, außerdem (im Vergleich zum E-Auto) ineffizient im Gebrauch, aber sie bieten die Möglichkeit, riesige Mengen an Solarstrom in Regionen zu zapfen, die dafür ansonsten nicht infrage kämen. Erschließen also neue Ressourcen für grünen Strom. Und sie machen Verbrenner klimafreundlich, ohne dass sie einen CO2-Rucksack in Form einer großen Batterie mitschleppen.