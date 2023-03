Von sechs Raubüberfällen sind nur zwei geklärt

Vermummt mit einer FFP2-Maske und bewaffnet mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole: So überfiel ein Tennengauer (33) laut der Staatsanwaltschaft zuerst die Eni-Tankstelle im Stadtteil Schallmoos am 28. September und, knapp zwei Wochen später, die Volksbankfiliale in der St. Julien-Straße in Salzburg. In beiden Fällen hatte der Angeklagte seine Softgun auf Angestellte gerichtet und gedroht. Und in beiden Fällen entkam er mit Bargeld.