Neue Riesenspinnen-Art in Australien entdeckt

Art durch Rodungen bereits bedroht

Die Körpergröße war auch Anregung für den Namen der neuen Art. Der wissenschaftliche Name Euoplos dignitas leitet sich vom lateinischen Wort „dignitas“ ab, was so viel wie „Würde“ oder „Größe“ bedeutet. Obwohl die Spinnen-Art gerade erst entdeckt wurde, ist sie durch Rodungen bereits bedroht und möglicherweise bereits gefährdet.