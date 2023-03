„Team Celo“ im kleinen Finale ++ Plank out!

Für die Olympia-Dritte Bettina Plank gab es am Donnerstag in der Kumite-Klasse bis 50 kg das frühe Aus. Die Vorarlbergerin schied in der zweiten Runde gegen Lokalmatadorin Nadia Gomez aus und muss nun um ihren Start bei den European Games Ende Juni in Polen bangen. Sollte die direkte Qualifikation misslingen, hat Plank als Titelverteidigerin aber gute Chancen auf eine Wild Card.