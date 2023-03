Van der Bellen reist mit Delegation in Westbalkan

In den zwei EU-Kandidatenstaaten, mit denen im vergangenen Sommer Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden, will der Bundespräsident „Türöffner“ für heimische Unternehmerinnen und Unternehmer sein. „Die Region bietet für Österreichs Wirtschaft enorme Chancen. Es ist wichtig, dass in der EU - gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen - nicht auf die Westbalkanstaaten vergessen wird. Österreich sorgt dafür, dass das nicht passiert“, sagte Alexander Van der Bellen vor seiner Reise.