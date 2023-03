EM-Quali: Italien gegen England ab 20.45 Uhr LIVE

„Ein starker Gegner, bei dem wir lange nicht gewonnen haben. Wir wissen, dass uns eine große Aufgabe erwartet, es ist ein richtig guter Test, um zu sehen, ob wir einen Schritt vorwärts machen können als Team“, sagte Englands Teamchef Gareth Southgate. Die Partie bezeichnete er als „womöglich wichtigste“ in der gesamten Qualifikation. Am Sonntag folgt in London das Heimspiel gegen die Ukraine, die als drittstärkste Kraft in dieser Gruppe gilt. „Die Leistungen und Ergebnisse in dieser Woche sind sehr wichtig, dessen sind wir uns bewusst“, so der Coach der „Three Lions“, der auf Marcus Rashford und Mason Mount verzichten muss.