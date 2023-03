Fauler Kompromiss | Blau-schwarze Träume

Fauler Kompromiss. Bei dieser Regierung ist wirklich die Luft draußen - falls überhaupt jemals Luft drinnen war. Wochenlang ging es hin und her: Dürfen die sogenannten Richtwertmieten, von denen einige hunderttausend Österreicher betroffen sind, per 1. April beziehungsweise 1. Mai um 8,6 Prozent steigen - oder greift die Regierung mit einer Mietpreisbremse ein? Auf erste Vorschläge konnten sich Grün und Türkis nicht einigen, die ÖVP stellte Zusatzforderungen. Dann rückten zuletzt - die Frist für eine rechtzeitige Entscheidung ist am Ablaufen - die Grünen mit einem weiteren Vorschlag aus. Der wurde von der ÖVP mit einem gänzlich anderen Vorschlag gekontert: Anstelle einer Mietpreisbremse, mit der die betroffenen Vermieter naturgemäß keine Freude haben, lieber wieder einmal das Füllhorn ausschütten. Zu diesem Vorschlag fragten wir schon am Dienstag unsere Leser und User. „Neuer Bonus statt Mietpreisbremse: der richtige Weg?“ wollten wir via krone.at wissen. Nein sagten dazu 85 Prozent. Die Koalition einigte sich gestern dennoch nach langem schweren Leiden auf so einen höchst fragwürdigen „Bonus“ - bloß eine (für das Budget teure) Einmalzahlung. Ein fauler Kompromiss nach Wunsch der ÖVP und der nächste Beweis, dass diese Regierung nichts Vernünftiges mehr zustande bringt.