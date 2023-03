Bundes-Themen schwappen vor der Wahl ins Land

Für Salzburg wirft er die Frage auf, mit wem Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) denn gerne zusammenarbeiten würde. Immer wieder hört man auch in Salzburg Avancen Richtung Schwarz-Blau. In Kärnten geht es in Richtung Rot-Schwarz. Klare Festlegungen blieben hierzulande bisher aus.