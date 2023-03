Spekulationen um künftige Landesregierung

Salzburgs Grüne fordern bereits eine klare Ansage von Regierungspartner und Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Er muss Farbe bekennen: Ist auch er offen für eine Koalition mit der Kickl-FPÖ? Das sollte er den Salzburgern vor der Wahl sagen“, so Landesrätin Martina Berthold.

Laut der Meinungsumfrage wird es bei der Landtagswahl am 23. April zwei eindeutige Gewinner geben. So legen die Freiheitlichen deutlich zu und die KPÖ würde mit sechs Prozent der Stimmen den Einzug in den Landtag schaffen. Nicht nur die satten Gewinnprognosen einen die beiden konträren Parteien, sondern auch der Umgang damit.