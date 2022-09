Erneut Bub (14) nach TikTok-Challenge verstorben

Freund von Leon packte über Mutprobe aus

Lauryn Keating fand ihren Sohn Leon bewusstlos in seinem Zimmer in ihrem zu Hause in Cumbernauld - er hatte ebenfalls fatale Hirnverletzungen erlitten und starb kurz darauf. „Einer von Leons Freunden erzählte mir, dass er die Challenge auf Facetime gemacht hatte, nachdem er sie auf TikTok gesehen hatte“, so die 30-Jährige zu „Daily Record“. Dabei wird die Luftzufuhr unterbrochen, bis man bewusstlos wird. „Mein Leon war der Erste, der das versucht hat. Er und seine Freunde dachten wahrscheinlich, es sei ein Spaß“, erklärt die Mutter.