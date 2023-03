Rekordsaison: Odermatt überflügelt auch Hirscher

Nicht unter Top-25

Mit ihren 980.000 Euro steht Shiffrin an der Spitze. Die Ausnahmekönnerin hat zwar Werbeverträge mit Barilla, Visa, Longines, Adidas und anderen Unternehmen. Doch damit ist sie weltweit und auch in den USA nicht unter den Topverdienerinnen. In der 2022-Ausgabe der „Forbes“-Liste der 25 bestbezahlten Sportlerinnen taucht die Frau aus Colorado nicht auf. In anderen Sportarten sind die Preisgelder dann doch noch einmal deutlich höher angesiedelt …