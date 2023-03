Rücktritte, Wahlschlappen: Ende der Landesfürsten

Haslauer zittert in Salzburg

Jetzt stimmt es umso mehr. Ob Platter/Mattle in Tirol, Kaiser in Kärnten oder Mikl-Leitner in NÖ, die ihren Sessel nur durch Einbindung der ungeliebten Blauen sichern konnte: Sie alle erlitten bei Wahlen herbe Verluste. Als nächster zittert im April Wilfried Haslauer in Salzburg.