„Investitionsplattform“: Tausende Euros verloren

Ein 56-jähriger Einheimischer erstattete am Samstag bei der Polizei in Innsbruck Anzeige, dass er seit rund einem Jahr über mehrere Internetplattformen kommuniziert habe, bis ihm dann von einer namentlich unbekannten Frau eine Plattform für Investitionen empfohlen worden sei. Er habe den Rat dieser Frau befolgt und in mehreren Tranchen höhere Geldbeträge überwiesen.