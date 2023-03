Freundin mit Tod bedroht, Feuer auf Hof gelegt

Polizei-Großeinsatz am Freitagabend in Reith bei Kitzbühel im Tiroler Unterland: Ein Beziehungsstreit in einem Bauernhaus lief völlig aus dem Ruder. Im Zuge dessen soll ein Italiener (24) seine 33-jährige einheimische Lebensgefährtin mit dem Tod bedroht und in einem Zimmer Feuer gelegt haben. Nach seiner Flucht konnte der Verdächtige in der Nacht gefasst und festgenommen werden. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra stand im Einsatz.