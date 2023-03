Warum der Einkauf im Supermarkt noch teurer wird

„Gestern war ich einkaufen, und schon wieder hab ich mehr bezahlen müssen!“ Ein Satz, den jeder von uns sicherlich schon mehrfach gehört hat - in jüngster Zeit hat er wieder Hochkonjunktur. Im März 2022 hat die „Krone“ begonnen, für einen kleinen Warenkorb in einem Grazer Supermarkt die Preisentwicklung zu beobachten. Nach einem Jahr ziehen wir Bilanz. Bis zu 40 Prozent sind die Artikel teurer geworden (siehe Grafik unten). Das größte Plus gibt es bei Toast, Mehl, Milch und Joghurt.