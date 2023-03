Nachgeber statt Angeber in der NÖ-Landespolitik

Mühsam war’s! Wer hätte nach der Landtagswahl am 29. Jänner gedacht, dass es so heftig wird? SPÖ-Landesvize Franz Schnabl wurde praktisch noch in der Wahlnacht von seinen Genossen abgesägt. Die Volkspartei verhandelte zuerst mit SPÖ-Nachwuchshoffnung Sven Hergovich. Doch nachgeben wollte offenbar keiner. Danach war alles vorerst eitel Wonne zwischen ÖVP und FPÖ. „Die sind bald mit den Verhandlungen durch“, meinten Experten. Dazwischen haben sich die Parteien offiziell und über dunkle Informationskanäle Gerüchte und Grauslichkeiten ausrichten lassen. Auch die Grünen (Helga Krismer) mit „Proporz-Furzer“ und Neos (Indra Collini) mit „unwürdiges Schauspiel“ trugen das Ihre bei.