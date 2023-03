Austria Lustenau gegen Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Hält Siegesserie an?

Seine Mannschaft feierte zuletzt, beginnend mit einem 2:1 bei Sturm Graz, drei Siege in Folge. „Der Erfolg in Graz hat einiges bewegt“, meinte der 63-Jährige. Die Klagenfurter halten schon jetzt bei 30 Punkten - so viele holte man auch im Grunddurchgang der vergangenen Spielzeit. „Das ist aller Ehren wert, das hätte uns vor dieser Saison niemand zugetraut“, betonte Pacult.