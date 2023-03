Mitten im Frühlingserwachen im Südwesten von Graz

Erster Halt: Florianikirche

Wir starten beim größten Grazer Naturbad in Straßgang (352 m) und halten uns in Richtung Süden. Nach wenigen Minuten geht es bergauf zur Wallfahrtskirche Maria im Elend und am Friedhofsgelände vorbei, bis zur Abzweigung in den Buchenwald.