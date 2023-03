Bruck droht von Bildfläche zu verschwinden

Also nichts Neues. Kurios: Bruck ficht jede einzelne Strafe an, beeinsprucht alle offenen Zahlungen. Während auch 25 Ex-Kicker samt Trainerteam noch immer auf ihr Geld warten. Das alles klingt nach einer nicht enden wollenden Farce. Und am Wochenende steht die nächste Partie an, die mit einer Strafverifizierung mit 0:3 gewertet wird.